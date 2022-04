Spallanzani apre concorso per nuova struttura. Fuksas: “Ignorato il mio progetto gratis” “Istituto Spallanzani e la Regione Lazio hanno ignorato il progetto che ho donato gratis per la realizzazione di una nuova struttura” è la critica dell’architetto Massimiliano Fuksas.

A cura di Alessia Rabbai

Massimiliano Fuksas

L'architetto romano Massimiliano Fuksas si è definito "deluso dall'Italia" per aver fatto un dono all'Istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e alla Regione Lazio, senza veder realizzata la propria opera. Il direttore generale dell'Inmi Francesco Vaia ha indetto un concorso internazionale di progettazione con una delibera dell'8 aprile scorso per la realizzazione di una nuova struttura per la diagnostica avanzata di laboratorio nelle malattie infettive e la risposta alle emergenze biologiche. Il celebre progettista della Nuvola dell'Eur ha commentato la vicenda, spiegando che un progetto ricercato in realtà già esiste ed è stato lui a donarlo, senza far spendere un euro. "La richiesta mi è arrivata tempo fa dal governatore Nicola Zingaretti e dall'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato – spiega l'architetto Fuksas alla Repubblica – mi sono messo al lavoro per dare un mio contributo alla lotta al Covid, e nel 2020 ho donato il mio progetto con un Innovation Smart Center e di un'iniziativa Green. Non ne ho più saputo nulla e nessuno mi ha ringraziato per il gesto fatto".

L'aspetto bizzarro della vicenda è che nel concorso indetto dall'Inmi con la Direzione strategica dell'Istituto l'obiettivo è proprio quello di avere un "progetto per lo sviluppo di un modello interdisciplinare di smart & green hospital presso l'Inmi", costruendo una nuova struttura destinata alla diagnostica per immagini e all'espansione dei laboratori di diagnostica e ricerca che sia allo stesso tempo ecosostenibile, che però non abbia nell'apparesnza l'aspetto di un ospedale. Per si aggiudicherà il concorso sono previsti quasi 206mila euro. Il responsabile unico del procedimento sarà Paolo D'Aprile, direttore dell'Ufficio tecnico, patrimonio, programmazione e sviluppo dell'edilizia ospedaliera dell'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini.