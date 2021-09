Sorpreso dai carabinieri ad appiccare un incendio: “Mi stavo annoiando, non sapevo cosa fare” Un uomo di quarantacinque anni è stato arrestato mentre appiccava un incendio. I carabinieri lo hanno fermato nella zona di Villa Adriana nel comune di Tivoli, mentre dava fuoco a delle sterpaglie a bordo dell’autostrada A24 nei pressi dello svincolo di Castel Madama. Accusato di incendio doloso aggravato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida.

A cura di Redazione Roma

Un uomo di quarantacinque anni è stato fermato a Tivoli, nella zona di Villa Adriana dell'omonima zona di interesse archeologica in provincia di Roma, mentre appiccava un incendio. I carabinieri hanno fermato il piromane nei pressi dell'uscita dell'autostrada A24, mentre era impegnato a incendiare le sterpaglie al bordo della strada. Un incendio che poteva avere gravi conseguenze, viste le sterpaglie seccate dalla stagione estive, ma che per fortuna è stata bloccata sul nascere grazie all'intervento delle forze dell'ordine.

Un carabiniere fuori servizio ha dato l'allarme

Purtroppo per lui però alcuni passanti hanno notato le manovre, tra cui un carabiniere libero dal servizio, dando l'allarme con una telefonata al 112. Quando i militari della stazione di Castel Madama lo hanno fermato traducendolo in caserma a Tivoli, il 45enne ha fornito una giustificazione singolare del suo grave gesto: "Mi stavo annoiando, non sapevo cosa fare".

Le conseguenze dell'incendio appiccato potevano essere gravi

Parole che hanno lasciato i carabinieri basiti, ma che ovviamente non hanno scusato in nessun modo l'uomo. L'incendio che l'uomo stava appiccando avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Ricordiamo che proprio a metà agosto il territorio di Tivoli è stato colpito da un incendio di grandi proporzioni, quando le fiamme erano arrivate a minacciare le abitazioni. Proprio la gravità del gesto ha portato l'uomo agli arresti domiciliari in attesa della convalida. Ricordiamo che l'articolo 423 del codice penale punisce chiunque provoca in maniera dolosa un incendio una pena detentiva dai 3 ai 7 anni.