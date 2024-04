video suggerito

Sorprende i ladri in casa e li fa scappare: i malviventi lo investono e gli rompono le gambe A Ottavia il signor Giuseppe ha sorpreso i ladri in casa e li ha rincorsi. Loro lo hanno investito con l’auto. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale San Filippo Neri, dove ha subito un’operazione durata oltre nove ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Il signor Giuseppe sorprende in casa i ladri, li fa scappare e li insegue fino in strada. I malviventi, però, lo investono con la macchina e partono a tutta velocità. È successo a Ottavia, periferia Nord di Roma vicino alla scuola Bertolotti nella notte del 24 marzo scorso.

"Ho rincorso i ladri e mi hanno investito"

"Alle 3,40 ho ricevuto visite da parte dei ladri. Fortunatamente ero sveglio e li ho inseguiti per agevolare la fuga, ma mi hanno investito, provocandomi fratture alle gambe", ha raccontato Giuseppe su un gruppo Facebook del quartiere. Stando a quanto riportato dalla vittima, i ladri si muovono a bordo di una Fiat 600 verde pastello e su un suv nero.

L'operazione alle gambe è durata 9 nove ore

L'uomo è stato ricoverato all'ospedale San Filippo Neri, dove ha subito un'operazione durata oltre nove ore. "Mi hanno ricostruito il ginocchio e mi hanno messo una protesi al femore. Sono stato incosciente a fare quello che ho fatto, ma mettetevi nei miei panni: se non fossi tornato a casa, avrebbero trovato mia sorella da sola. Come sarebbe finita. Comunque sono riuscito a vederli in faccia, erano persone dell'Est Europa", ha raccontato il signor Giuseppe sul gruppo Facebook ‘Sei di Ottavia Senza se'.

Preoccupazione tra gli abitanti del quartiere, che segnalano l'aumento dei furti nelle abitazioni della zona. Scrive per esempio una signora: "Poteva andare meglio ma anche disgraziatamente peggio»: così viene da consolarsi; sperando in una pronta guarigione, ora possiamo tirare un sospiro di sollievo, sempre prestando attenzione perché ultimamente in questo quartiere i ladri sono sempre in agguato".