Sonnifero al posto dell’antibiotico e l’automobilista si addormenta sul Grande Raccordo Anulare Un farmacista ha venduto a una cliente un sonnifero al posto di un antibiotico. Per questo la signora si sarebbe addormentata mentre guidava la sua automobile e avrebbe fatto un incidente. Il professionista è stato condannato dal giudice a risarcire la donna. La condanna per lesioni è invece caduta in prescrizione.

A cura di Enrico Tata

Il farmacista sbaglia medicina: al posto dell'antibiotico le dà un sonnifero, l'Imovane. E così la cliente si addormenta mentre è alla guida della sua automobile sul Grande Raccordo Anulare e fa un incidente. Tutto è nato, riporta il Sole24Ore, dalla richiesta della donna, che si è presentata con un forte mal di denti in farmacia e con una ricetta scaduta. L'uomo dietro al bancone si è convinto a darle comunque la medicina, nonostante la ricetta non valida, ma al posto di un antibiotico le ha venduto un calmante. La signora ha preso la pasticca, convinta che avrebbe diminuito il dolore, e poi è ripartita con la macchina. Cinque minuti dopo, sul Grande Raccordo Anulare, si è addormentata e ha fatto un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze dal punto di vista fisico. Anche la macchina se l'è cavata con qualche ammaccatura. La donna si è quindi rivolta al tribunale e il giudice ha condannato il farmacista a risarcire i danni. La condanna per il reato di lesioni è invece caduta in prescrizione.

Il farmacista dovrà risarcire la cliente

La storia della signora, tuttavia, presentava qualche incongruenza e il farmacista, tramite il suo avvocato, ha puntato proprio sulle lacune della versione dell'accusa per provare a difendersi. In primo luogo, infatti, nessuna medicina può fare effetto in cinque minuti, secondo il professionista. In secondo luogo, le ferite riportate dalla signora non sembrano compatibili con un incidente avvenuto sul Grande Raccordo Anulare. Nonostante questi rilievi, il giudice ha dato ragione alla signora, che tra l'altro per avvalorare la sua tesi ha presentato il referto del pronto soccorso e anche la fattura dell'officina meccanica per riparare i danni all'automobile.