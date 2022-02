Soldato scrive una lettera dalla prigionia in Africa alla moglie: recapitata 79 anni dopo Settantanove anni dopo la lettera di Luigi Frasca è stata recapitata alla figlia di Luigi Frasca, soldato italiano originario di Affile.

A cura di Redazione Roma

Sono passati da settantanove anni da quando Luigi Frasca, scrive dal campo di prigionia inglese dove si trova in Sud Africa a casa. Ma la moglie Antonietta, i figli e i genitori non riceveranno mai la missiva che conteneva oltre a rassicurazioni sulle proprie condizioni, una foto del soldato italiano caduto prigioniero nel 1943 come molti altri commilitoni con il crollo delle forze di Mussolini dall'altra parte del Mediterraneo, e che tornerà in libero solo dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Dopo quasi otto decenni la lettera è stata ritrovata a Monterotondo ed è arrivata ad Affile, comune della Valle dell'Aniene in provincia di Roma, da dove proveniva Luigi Frasca che voleva sapere notizie di parenti ed amici al suo paese.

La lettera però non è mai arrivata al destinazione e solo oggi i discendenti dell'uomo hanno potuto riceverla, con emozione, dalle mani del sindaco di Affile Ercole Viri. A ritirarla è stata Nazzarena Frasca, figlia di Luigi. Una storia se non unica di una lettera che arriva a destinazione con un così tanto ritardo, ma ciò nulla toglie all'eccezionalità di una donna ormai anziana che si trova tre le mani la lettera proveniente da uno spazio, un luogo e un tempo lontano indirizzata dal suo papà alla sua mamma.

"Alla famiglia Terrosi va il nostro sentito ringraziamento per il nobile e significativo gesto di aver consegnato una lettera importante per la famiglia Frasca. Non è di certo il primo caso di una lettera arrivata ‘fuori tempo massimo', ma fa piacere e anche tenerezza quanto in essa riportato", ha dichiarato il sindaco di Affile Ercole Viri.