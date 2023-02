Si vendica del compagno che la tradisce con l’amante e lo fa arrestare per droga Tradito dallo smartphone, così un uomo è finito in commissariato. La compagna ha letto le chat dell’amante e si è vendicata facendolo arrestare per droga.

A cura di Alessia Rabbai

Ha scoperto che il compagno la tradiva con un'altra donna, così per vendicarsi lo ha fatto arrestare per droga. I fatti risalgono a domenica scorsa 5 febbraio e sono avvenuti in un'abitazione di via Corropoli, in zona Settecamini, in provincia di Roma. Nell'appartamento sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del reparto Volanti, ai quali la quarantaduenne ha mostrato la sostanza stupefacente, che era nascosta in casa e lo hanno portato in commissariato. Secondo quanto ricostruito dagli agenti l'allarme è scattato di mattina, quando è nata una discussione animata tra la coppia. La donna aveva scoperto che il compagno aveva l'amante, a tradirlo sono state le chat sullo smartphone. Messaggi che mostravano chiaramente come tra i due ci fosse una frequentazione, che andava al di là della semplice amicizia.

Quando la compagna ha letto le conversazioni, è andata su tutte le furie. Così ha affrontato il compagno dicendogli che sapeva che aveva un'altra relazione e i due hanno iniziato a litigare. A chiamare le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa, che si sono preoccupati quando li hanno sentiti gridare. Sul posto sono arrivati i poliziotti, che hanno bussato alla porta di casa della coppia e sono entrati all'interno dell'appartamento, per chiedere spiegazione di quanto stesse accadendo. Alla vista degli agenti l'uomo ha cercato di sdrammatizzare e di rassicurarli, spiegando che la discussione era finita e che avevano fatto pace.

Ma la donna ha approfittato della loro presenza per vendicarsi del compagno: ha attirato uno di loro a sé e in disparte, gli ha confessato che il compagno vendeva droga e che lei se ne era accorta solo quella mattina. Poi lo ha portato in camera da letto, mostrandogli dei pacchetti nascosti tra i vestiti. C'erano 780 grammi di cocaina e 600 di hashish, un bilancino di precisione e due smartphone, utilizzati per i contatti con i clienti. L'uomo è stato portato nel commissariato di San Basilio, mentre la donna è stata ascoltata, per accertare veramente da quanto tempo fosse a conoscenza della presunta attività illecita svolta dal compagno e se lo ha coperto.