Si sente male in auto su via Isacco Newton: morto un 61enne Non c’è stato nulla da fare per un uomo di 61 anni che ha accusato un malore improvviso ed è morto in via Isacco Newton.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è morto in via Isacco Netwton a Roma. Si tratta di un sessantunenne che, probabilmente a causa di un malore improvviso, è deceduto. I fatti risalgono alla mattinata di ieri, lunedì 21 marzo, e sono avvenuti nel quartiere Portuense, nel quadrante Sud Ovest della Capitale. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 10.55 quando i vigili urbani a seguito di una segnalazione sono intervenuti con una pattuglia all'altezza prima della rampa per immettersi nello svincolo per Roma-Fiumicino, per quella che sembrava essere un'auto in panne. Ma una volta sul posto gli agenti si sono trovati davanti a loro una persona che non si è sentita bene. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto in breve tempo è arrivato il personale sanitario in ambulanza. Ma l'uomo nel frattempo è deceduto. Da chiarire le cause che hanno portato alla morte, probabilmente è stato colto da un malore improvviso, che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

L'uomo morto per un malore improvviso

I paramedici hanno tentato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Presenti sul posto oltre agli operatori sanitari, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con l'XI Gruppo Marconi. A segnalare l'accaduto diversi automobilisti in transito in zona, che hanno visto per alcune ore il corpo dell'uomo coperto da un telo bianco, con l'auto vicino e si sono domandati che cose fosse successo. Terminate le verifiche sul luogo dell'accaduto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per eventuali ulteriori accertamenti.