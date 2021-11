Si cala i pantaloni davanti a mamma e figlia di 10 anni e si masturba: arrestato Un 28enne è stato arrestato per stalking, dopo aver perseguitato per diverso tempo una 40enne. Nell’ultimo episodio si è calato i pantaloni davanti a lei e sua figlia e si è masturbato.

A cura di Alessia Rabbai

Ha perseguitato una donna di quarant'anni seguendola in strada e presentendosi sotto casa sua, dove si è masturbato davanti a lei e sua figlia. I carabinieri hanno arrestato un ventottenne per il reato di stalking. I fatti sono accaduti nei giorni scorsi in zona Torpignattara a Roma. Secondo le informazioni apprese l'uomo aveva preso di mira la donna, infastidendola continuamente quando la vedeva passare in strada. Non si proccupava neanche della presenza della figlia, una bambina di dieci anni. Continue insistenze che hanno portato la donna all'esasperazione, poi l'ultimo grave episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 27 novembre, in cui gli si è appostato sotto casa. La quarantenne in quel frangente stava rientrando all'interno del suo palazzo nella periferia romana, quando ha visto l'uomo con i pantaloni calati intento a masturbarsi. Una scena che si è svolta davanti agli occhi della bimba che si è messa a piangere spaventata.

Arrestato per stalking

La donna alla vista del ventottenne è entrata immediatamente in casa e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e lo ha denunciato. Ai militari ha raccontato quanto successo, che l'uomo la perseguitava da tempo con continui tentativi di approccio non desiderati, praticando atti osceni come in questo frangente e che era preoccupata per l'incolumità sua e della sua bambina, in quanto sapeva dove abitavano. Così i carabinieri su disposizione della Procura della Repubblica di Roma hanno preso provvedimenti: per il ventottenne sono scattate le manette ed è stato portato nelle camere di sicurezza. Dovrà presentarsi davanti all'Autorità Giudiziaria per la convalida dell'arresto.