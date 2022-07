Sgombero in corso dell’occupazione ecologista alla Caffarella Nuovo sgombero per l’occupazione ecologista Berta Caceres alla Caffarella. La polizia è arrivata all’alba, alcuni attivisti si trovano ancora all’interno dell’edificio.

A cura di Redazione Roma

È in corso lo sgombero dell'occupazione ecologista della Caffarella. Attiviste e attivisti che questa mattina all'alba hanno visto arrivare, per la seconda volta in pochi mesi, le forze dell'ordine ai cancelli dell'edificio dove è nato il Laboratorio Ecologista Berta Caceres. Un primo sgombero era avvenuto lo scorso marzo, poi una nuova occupazione il 7 maggio.

L'edificio in questione nel 2017 è passato dalla Regione Lazio a Invimit, società gestita dal Mef, per essere messo all'asta per 3 milioni di euro. Asta per il momento andata deserta. "Berta", come chiamano lo spazio occupato con affetto gli attivisti, in questi mesi è diventato un punto di riferimento a Roma soprattutto per le nuove generazioni che si battono contro i cambiamenti climatici, per associazioni ambientaliste e movimenti ecologisti, ospitando incontri, assemblee, workshop.

Le opposizioni in questi mesi – dalla Lista Calenda a Fratelli d'Italia – avevano chiesto ripetutamente lo sgombero dello stabile, mentre la trattativa tra occupanti e istituzioni non ha fatto nessun passo avanti..