Sgomberato ricovero Botticelle a Villa Borghese: abbandonato, era stato occupato da 10 senzatetto Avevano trovato rifugio dentro alle strutture dell’area di ricovero delle Botticelle: oggi l’area è stata sgomberata dalla polizia.

A cura di Beatrice Tominic

È stata sgomberata questo pomeriggio l'area di ricovero delle Botticelle in via del Galoppatoio, all'interno di Villa Borghese, uno dei grandi polmoni verdi della capitale. Nel pomeriggio di oggi alcuni agenti del II Gruppo Parioli della Polizia di Roma Capitale sono arrivati nello spazio riservato all'area di ricovero delle Botticelle: qui gli ultimi cavalli sono stati portati via nell'aprile dello scorso anno, quando il comune di Roma ha revocato la concessione dello spazio al centro ippico che lo aveva in gestione.

Da allora le strutture, abbandonate, sono state occupate dalle persone: una volta negli stabili, gli agenti hanno identificato 10 persone, probabilmente senzatetto che avevano trovato riparo all'interno di quelle strutture.

Presente sul posto insieme agli agenti, anche il personale della Sala Operativa Sociale che hanno offerto loro l'assistenza alloggiativa alternativa. I dieci senza fissa dimora, dopo aver rifiutato la proposta, si sono allontanati spontaneamente.

L'intervento al galoppatoio di Villa Borghese

Oltre agli agenti della Polizia Locale, sul posto sono intervenuti anche alcuni agenti del personale del II Distretto della Polizia di Stato. La richiesta di sgomberare la zona è partita dall'Ufficio speciale del Decoro Urbano, intenzionato ad un cambio di assegnazione del sito in questione al Dipartimento Patrimonio: il Dipartimento interessato alla gestione dell'area provvederà agli interventi tecnici finalizzati alla messa in sicurezza della stessa. Lo spazio era già stato interessato da uno sgombero nell'aprile dello scorso anno quando, per morosità, il comune di Roma ha revocato la concessione del Galoppatoio al centro ippico che lo stava gestendo.