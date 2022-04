Sgomberato il galoppatoio di Villa Borghese, 36 cavalli verranno riaffidati ai proprietari Questa mattina gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e Gruppi GSSU e II Parioli, hanno eseguito il provvedimento emesso dal Dipartimento Sport e Politiche giovanili e hanno sgomberato l’impianto.

A cura di Enrico Tata

Roma Capitale ha revocato, per morosità, la concessione del Galoppatoio di Villa Borghese a un centro ippico che aveva in mano la gestione. La società ha presentato diversi ricorsi, ma sono stati tutti respinti e così oggi è stato possibile sgomberare l'impianto per affidarlo alla FISE, Federazione Italiana Sport Equestri. Questa mattina gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e Gruppi GSSU e II Parioli, hanno eseguito il provvedimento emesso dal Dipartimento Sport e Politiche giovanili e hanno sgomberato l'impianto. I 36 cavalli presenti all'interno del Galoppatoio sono stati visitati tutti dai veterinari e verranno affidati ai legittimi proprietari. Al termine di ulteriori procedure amministrative, verranno rimosse tutte le attrezzature per l'equitazione.

Le operazioni sono state eseguite dai vigili, ma anche dal personale del II Municipio, dei Dipartimenti Tutela Ambiente e dello Sport e Politiche Giovanili, dell'Assessorato all'Agricoltura Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, nonché dell'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport e Turismo.