Sequestro record di coca, 680 kg destinati alle piazze di spaccio romane: saltato l’affare dei boss Rinvenuti 680 kg di cocaina purissima divisa in 600 panetti e destinata alle piazze di spaccio romane: la merce, una volta venduta nella capitale, avrebbe fruttato almeno 300 milioni di euro.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio.

La guardia di Finanza ha sequestrato circa 680 kg di cocaina purissima divisa in 600 panetti dal valore di oltre 30 milioni di euro destinata alle piazze di spaccio romane. La cocaina era trasportata all'interno di un tir e stava per essere scaricata in un magazzino di Monterotondo Scalo, a nord est della città di Roma. I "caschi verdi" del Gruppo Pronto Impiego di Roma, insospettiti dalle manovre dell'autoarticolato con targa slovena, hanno deciso di effettuare alcuni controlli all'interno del mezzo. Nel corso degli accertamenti, nascosti nel rimorchio del tir fra i pezzi di ricambio per automobili, sono stati ritrovati 600 panetti di cocaina purissima per un totale di circa 680 kg probabilmente destinata alle grandi piazze di spaccio capitoline. I guadagni derivati dalla cocaina purissima, una volta entrata in commercio nella città di Roma, avrebbero raggiunto cifre milionarie. Il valore della sostanza stupefacente rinvenuta, infatti, si aggirerebbe sui 30 milioni di euro.

Trasportano 680 kg di cocaina purissima: arrestate 2 persone

Una volta trovata la cocaina, la guardia di Finanza ha immediatamente fermato i due uomini a bordo dell'autoarticolato: l'autista del tir, un uomo di nazionalità bulgara e un cittadino italiano sono stati arrestati per l'ipotesi di reato di traffico di stupefacenti e condotti alla Casa Circondariale di Rebibbia. Il gip del tribunale di Tivoli, successivamente, ha convalidato l'arresto di entrambi e ha disposto l'applicazione della custodia in carcere. Oggi continuano ancora le indagini per individuare il canale di rifornimento della droga.