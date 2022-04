Segregata e stuprata in un B&b: a processo due uomini Sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti di una donna di 29 anni sono le accuse alle quali devono rispondere due uomini davanti ai giudici.

A cura di Alessia Rabbai

Sono finiti a processo i tre uomini e una donna sulla vicenda che vede una ventinonvenne segregata e stuprata nella periferia romana della Borghesiana a ottobre 2020. Come riporta Il Corriere della Sera si sono presentati davanti ai giudici, ai quali due di loro devono rispondere delle accuse di sequestro di persona e violenza sessuale, con l’aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo, luogo e persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, come previsto dal capo d'imputazione. L'amica della vittima è indagata per concorso morale nei fatti, per averla lasciata sola in compagnia dei suoi aggressori, come il terzo ragazzo, per averle presentato i suoi amici, che avrebbero abusato di lei.

La donna sequestrata nella camera di un B&b e violentata

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine per delineare il quadro della vicenda in cui si inserisce la violenza, la sera in cui sono accaduti i fatti la ventonovenne, una sua amica con il fidanzato e due suoi amici si sono incontrati in un pub in zona Borghesiana, per trascorrere la serata in allegria. Una volta uscito dal pub, dopo aver bevuto, il gruppo camminava in strada. A questo punto l'amica della 29enne per motivi che non sono noti, si sarebbe allontanata lasciandola da sola. Uno dei tre ragazzi le avrebbe inoltre sottratto le chiavi della macchina, e in due l'avrebbero convinta a salire in una stanza di un Bed&Breakfast della zona. Una volta all'interno di una camera, i due ragazzi l'hanno chiusa dentro a chiave impedendole di scappare e l'hanno minacciata, arrivando a violentarla più volte. La donna una volta libera si è poi recata in caserma e ha denunciato l'accaduto ai carabinieri della Compagnia di Frascati, che hanno mandato la segnalazione in Procura.