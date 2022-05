Scomparsa Elisa, studentessa 15enne di Roma. La madre: “Aiutateci a ritrovarla” L’ultima cella agganciata dal telefono di Elisa è in zona Anagnina/Tuscolana.

A cura di Natascia Grbic

Una ragazzina di quindici anni è scomparsa dalla sua abitazione a Roma la mattina del sedici maggio. A dare notizia della sparizione di Elisa sono i suoi genitori tramite un annuncio sui social. "Da ventiquattro ore non ho notizie di mia figlia Elisa – scrive la madre Loredana su Facebook – L’ultima cella telefonica agganciata, che risale alle dieci di ieri mattina, risulta nell’area Tuscolana Anagnina a Roma. Potrebbe aver preso un pullman. La polizia e tutte le forze dell’ordine la stanno cercando". Elisa ha i capelli rossi, è alta un metro e sessanta e al momento della scomparsa aveva probabilmente pantaloni colorati, delle scarpe Vans nere, felpa e zaino neri.

Scomparsa Elisa, studentessa di 15 anni: non è tornata da scuola

A supportare la madre di Elisa, anche i compagni di scuola del liceo Dante Alighieri di Roma. Le ricerche della giovane sono state affidate alla polizia di stato, che sta cercando di rintracciare la 15enne. Sembra che la ragazza avesse detto ai genitori di essere andata a scuola ieri mattina, ma una volta terminate le lezioni non ha fatto ritorno a casa. Loro hanno provato a contattarla ma non sono riusciti a mettersi in comunicazione con lei. Hanno deciso di rivolgersi quindi immediatamente alle forze dell'ordine. L'appello per ritrovarla ha già ricevuto migliaia di condivisioni. In tantissimi, a Roma e non solo, si stanno mobilitando affinché Elisa torni a casa il prima possibile.