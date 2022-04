Ordinanza anti movida a Roma: dall’1 maggio minimarket, gelaterie e pizzerie chiudono alle 22 Dal primo maggio al 2 ottobre i minimarket chiudono dalle 22 alle 5 per l’ordinanza anti movida del Comune di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Minimarket chiusi nel weekend dalle ore 22 alle 5 del mattino seguente a partire dal primo maggio fino al 2 ottobre. Entra in vigore domenica primo maggio l'ordinanza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il provvedimento, valido nei fine settimana, il venerdì, sabato e domenica, ha come obiettivo quello di contenere la movida estiva. Riguarderà i Municipi I, II, V e VI, ma potrebbero aggiungersene altri nelle prossime settimane. Come riporta La Repubblica, non si tratta di una misura che verrà applicata esclusivamente ai minimarket che vendono alcol, ma anche pizzerie e gelaterie. Ciò per evitare schiamazzi notturni che che disturbano la quiete pubblica, specialmente nelle strade e piazze più frequentate dai giovani. I locali che hanno tavoli all'interno invece, potranno continuare a restare aperti. L'attenzione al contenimento della movida notturna aumenta con la bella stagione, l'estate alle porte e l'allentamento delle misure anti Covid.

Il piano per controllare la movida romana

Lo scorso gennaio il Comune di Roma I e II Municipio con le presidenti Bonaccorsi e De Bello e le associazioni di esercenti e commercianti hanno pensato ad un piano che per controllare la movida romana, che prevedeva steward della notte, al quale ha fatto seguito anche la decisione di intervenire sugli orari di chiusura dei locali e vendita di alcolici. Le zone maggiormente interessate dal fenomeno della movida sono sono quelle di Trastevere, San Lorenzo, il centro storico. Chiusure e controlli che si aggiungono a quelli già previsti da parte delle pattuglie della polizia locale di Roma Capitale.