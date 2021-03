Momenti di confusione nella serata ieri a San Lorenzo dove, nel parco su via dello Scalo San Lorenzo, si era creato un assembramento di oltre un centinaio di giovani e giovanissimi, riunitisi spontaneamente in gruppi e gruppetti dopo la chiusura di pub e bar alle 18.00 si erano trasferiti nel parchetto continuando per lo più a consumare alcolici.

Dopo la segnalazione di diversi cittadini sul posto sono giunti i carabinieri attorno alle 21.30. Alla vista degli uomini in divisa la maggior parte dei giovani si è allontanata spontaneamente senza indugiare oltre e l'assembramento si è sciolto.

Transennata piazza del Popolo: 2000 agenti mobilitati per i controlli

Oggi controlli straordinari delle forze dell'ordine in tutta la città e sul litorale per evitare assembramenti nell'ultimo weekend di zona gialla. Mobilitati in tutto 2000 uomini: Ostia, centro storico e zone della movida osservate speciali. Non è escluso che le forze dell'ordine chiudano preventivamente alcune piazze. In questo momento ad esempio piazza del Popolo sta venendo transennata, creando un corridoio in grado di controllare il flusso verso e da piazzale Flaminio e via del Corso.

Garbatella: chiuso ristorante per la terza volta

In via Silvio D'Amico alla Garbatella un ristorante è stato chiuso per la terza volta per il mancato rispetto della normativa anti-covid e ora il titolare potrebbe vedersi ritirare la licenza. Ieri intorno alle 20.00 gli agenti di polizia nel corso dei controlli hanno notato il locale aperto con gli avventori comodamente seduti ai tavoli e la cucina regolarmente in funzione. Tutti i presenti sono stati multati.

Trastevere: assembramento con rissa, fermati 10 giovani

Sempre ieri serata movimentata a Trastevere dove la Polizia Locale ha fermato 10 giovani, tra cui alcuni minorenni, a seguito di una caccia all'uomo che la comitiva aveva scatenato nei vicoli ai danni di un coetaneo accusato di aver aggredito uno di loro.