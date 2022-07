Rubata la Maserati Levante di Malagò: è stata ritrovata abbandonata in autostrada Per fortuna del presidente del Coni, la macchina di lusso è stata ritrovata senza un graffio dalla polizia stradale. La fuga dei ladri si è misteriosamente interrotta lungo l’autostrada A1, nei pressi di Roccasecca.

A cura di Enrico Tata

Rubata la Maserati Levante blu di Giovanni Malagò, un'automobile che nuova costa intorno agli 80mila euro. Per fortuna del presidente del Coni, la macchina di lusso è stata ritrovata senza un graffio dalla polizia stradale. La fuga dei ladri si è misteriosamente interrotta lungo l'autostrada A1, nei pressi di Roccasecca, a sud di Frosinone. Stando a quanto riportano Lorenzo D'Albergo e Romina Marceca su La Repubblica, i ladri erano quattro. Uno ha rubato la macchina ed è salito a bordo della Maserati, mentre gli altri tre lo hanno seguito a bordo di una Ford Puma presa a noleggio.

Appena ha visto una voltante della polizia, il ladro al volante della Maserati ha accostato sul ciglio della carreggiata, ha abbandonato l'automobile e ha cominciato a correre a piedi. Non è escluso che l'uomo sia fuggito per evitare di rimanere a secco con il carburante. Tant'è che l'automobile è stata recuperata immediatamente e il ladro è stato rintracciato dalle forze dell'ordine. Sono stati bloccati anche i complici che si trovavano a bordo della Ford Puma in direzione Napoli. Sono tutti ragazzi dai 20 ai 34 anni, tutti di Salerno e Napoli e con alle spalle precedenti per reati contro il patrimonio. Sono stati denunciati per ricettazione dai carabinieri della compagnia di Pontecorvo.

All'interno della Maserati c'erano lo smartphone di Malagò, chiavi e codici per mettere in moto e sbloccare automobili sofisticate come quella e anche diversi arnesi da scasso. Stando a quanto si apprende, il furto è stato messo a segno a Roma, quartiere Parioli, e l'automobile è stata già riconsegnata al legittimo proprietario. La Maserati è stata ritrovata per la precisione dalla polizia stradale della sottosezione di Cassino.