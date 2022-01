Ruba una bici elettrica e la rivende online: indiziato per ricettazione un 28enne Lo scorso mercoledì, 12 gennaio, è stata rubata una bicicletta nei pressi di piazza San Giovanni. Qualche giorno dopo il legittimo proprietario la ritrova in vendita online e riesce a riappropriarsene.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di mercoledì 12 gennaio, nei pressi di piazza San Giovanni, aveva denunciato il furto della sua bicicletta elettrica dal valore di quasi mille euro che sembrava svanita nel nulla: poco tempo dopo l'ha ritrovata in vendita sui social al prezzo di 859 euro. È stato un caso quello che ha portato il proprietario a ritrovare il proprio veicolo elettrico a due ruote mentre stava facendo shopping online: una volta scoperto l'annuncio online, ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri di piazza Dante, poco distante dal luogo in cui è avvenuto il furto. Con una rapida operazione informatica, i carabinieri sono riusciti a risalire ad un negozio di telefonia ed internet point nella zona ad est della città di Roma, gestito da un cittadino afghano di 28 anni e hanno potuto riconsegnare la bicicletta elettrica al legittimo proprietario.

Ritrovati anche altri oggetti di provenienza sconosciuta

Il 28enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato ed oggi è indiziato del reato di ricettazione: all'interno dell'esercizio commerciale, infatti, sono stati ritrovati altri oggetti di cui il giovane non ha saputo fornire alcuna specifica sulla provenienza. Fra questi, oltre alla bicicletta elettrica riconosciuta dal legittimo proprietario, anche un altro mezzo elettrico a due ruote dal valore di 2300 euro e uno smartphone costoso con le impostazioni inserite in lingua turca: entrambi gli oggetti sono stati sequestrati per ulteriori verifiche. Nel frattempo, però, mentre i carabinieri continuano ad indagare, la bicicletta elettrica rubata e successivamente messa in vendita con un'inserzione online, come abbiamo visto, è tornata fra le mani del legittimo proprietario.