Con la notizia che il Lazio e Roma da lunedì 15 marzo si troveranno in zona rossa il Campidoglio ha deciso di annullare la domenica ecologica calendarizzata per domani, domenica 14 marzo. Un sollievo per i commercianti che si vedranno costretti a chiudere i loro negozi per altre due settimane, e per i gestori di bar e locali che da lunedì potranno servire solo per l'asporto: ieri da parte delle associazioni di categoria si era alzato un coro unanime con la richiesta di annullare l'iniziativa, richiesta accolta da Roma Capitale in serata. Una scelta dettata dalla previsione che le nuove restrizioni faranno calare la circolazione e così i livelli di smog. L'ultima domenica ecologica dell'anno è stata comunque differita a domenica 21 marzo.

Rinviata al 18 aprile l'iniziativa Via Libera

"La domenica ecologica prevista per il 14 marzo è stata rinviata alla prima data utile. – così in una nota il Campidoglio – L’iniziativa #ViaLibera, che avrebbe dovuto tenersi lo stesso giorno, è stata spostata al 18 aprile 2021. I provvedimenti sono stati adottati ieri in considerazione dell’aumento dei casi di Covid e in vista delle nuove restrizioni che da lunedì porteranno il Lazio in zona rossa. Revocato anche il blocco totale della circolazione veicolare in via Appia Antica previsto per domenica".

Roma in zona rossa: da lunedì Ztl aperte

Con l'ingresso in zona rossa della capitale il Campidoglio ha anche deciso l'apertura di tutti i varchi Ztl a partire da lunedì 15 marzo. Per quanto riguarda il trasporto pubblico Atac comunica che sempre da lunedì saranno sospesi si collegamenti scolastici.