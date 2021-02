Non saranno monitorate soltanto le piazze e le vie dello shopping di Roma, ma anche le località sul litorale e le località turistiche, come i laghi e i paesi dei Castelli Romani. Il questore di Roma, Carmine Esposito, ha messo a punto il nuovo piano per la sicurezza nel fine settimana del 14 e 15 febbraio, che coincide anche con San Valentino, la festa degli Innamorati. A Roma, poi, è prevista anche la Domenica ecologica, con il divieto totale di circolazione per le automobili (potranno circolare soltanto quelle alimentate a gas o ibride). I controlli serviranno a verificare il corretto utilizzo delle mascherine e a garantire il rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale per prevenire folla e assembramenti. Previsti pattugliamenti speciali, informa la questura, con agenti a cavallo o in moto o in bicicletta soprattutto nelle aree verdi o sulle piste ciclabili e pedonali.

I controlli nella zona del centro storico di Roma

Come di consueto, le aree più controllate saranno a Roma quella del Tridente, di piazza del Popolo, l'area del Pincio, via Cola di Rienzo e via Ottaviano a Prati, piazza Trilussa e piazza San Callisto a Trastevere. La questura spiega che anche questo fine settimana nelle vie e nelle piazze più affollate verranno predisposti transennamenti per garantire il passaggio ordinato delle persone e per evitare eventuali assembramenti. Nelle vie dello shopping, inoltre, "a seconda delle circostanze permetteranno un contingentamento finalizzato ad instradare le persone verso le aree meno affollate". Se necessario, infine, verranno chiuse le stazioni Spagna e Flaminio della metropolitana. Nei controlli saranno impegnati la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale Roma Capitale e la Protezione Civile.

Lazio in zona gialla

Anche questa settimana il Lazio resterà in zona gialla. Lo certificano i dati delle tabelle con gli indicatori dell'Iss: l'indice Rt è in crescita, ma ancora sotto la soglia di sicurezza fissata a 1. I casi sono in calo come i focolai e il tasso di occupazione dei reparti ordinari e di terapia intensiva sono sotto la soglia critica. L'assessore D'Amato ha però avvertito che nelle prossime settimane è atteso un incremento dei casi di varianti del Covid.