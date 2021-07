Roma, litiga con un cliente e lancia un sasso che frantuma il vetro di un bus: arrestata Il fatto è avvenuto nel corso della serata di ieri, mercoledì 14 luglio in via dell’Oceano Indiano, zona Eur a Roma. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione Torrino Nord e del Nucleo Radiomobile. I carabinieri hanno arrestato la responsabile, una transessuale di 35 anni, e quest’ultima dovrà rispondere delle accuse di danneggiamento e interruzione di servizio di pubblica utilità.

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio

Litiga con un cliente e tira una grossa pietra all'indirizzo di un bus Atac. Per questo una transessuale brasiliana di 35 anni è stata denunciata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. Il fatto è avvenuto nel corso della serata di ieri, mercoledì 14 luglio in via dell'Oceano Indiano, zona Eur a Roma. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione Torrino Nord e del Nucleo Radiomobile. Stando a quanto si apprende, la trans ha cominciato a litigare furiosamente con una persona mentre si stava avviando verso la fermata dell'autobus. Improvvisamente ha scagliato una pietra contro il bus Atac linea 777 (Agricoltura – Beata Vergine del Carmelo) che stava arrivando.

Nessun ferito a bordo del bus: illesi passeggeri e conducente

Il parabrezza dell'autobus è andato completamente in frantumi e questo ha costretto l'autista a fermare il mezzo pubblico, per fortuna senza conseguenze. Né il conducente né i passeggeri, infatti, sono rimasti feriti e non c'è stato bisogno dell'intervento del 118. I carabinieri hanno arrestato la 35enne e quest'ultima dovrà rispondere delle accuse di danneggiamento e interruzione di servizio di pubblica utilità. È stata trattenuta e accompagnata in caserma in attesa di essere giudicata con il rito direttissimo. Stando a quanto si apprende, c'erano diversi passeggeri a bordo del mezzo pubblico, ma nessuno di loro, come detto, è rimasto ferito dal lancio della pietra, fortunatamente. Come anticipato, invece, il parabrezza del bus è stato completamente distrutto e per questo la vettura dovrà essere riparata al più presto. I passeggeri hanno continuato il viaggio a bordo di un altro mezzo.