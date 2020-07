in foto: Roma, un cagnolino abbandonato in un sacco dell’immondizia

Ieri a Roma, quartiere San Basilio, i carabinieri hanno ritrovato e messo in salvo un cagnolino anziano che era stato abbandonato vicino ai cassonetti dell'immondizia, chiuso in un sacco giallo della spazzatura. Sono ancora in corso le indagini per risalire all'autore del fatto, ma nel frattempo il cagnolino è stato portato al canile sanitario comunale della Muratella per accertamenti. Poi è stato affidato alle cure di Ramona, una volontaria di Animalisti italiani.

"Lo abbiamo chiamato Spillo, è bellissimo, affettuoso e buonissimo con tutti"

"Eccolo il cagnolino anziano gettato tra la spazzatura oggi e salvato dai carabinieri di San Basilio a Roma. Lo abbiamo chiamato Spillo, è un piccolo nonnetto di almeno dieci anni di età e pesa solo 4,9 kg. È bellissimo, affettuoso e buonissimo con tutti. Dopo essere stato portato al canile sanitario della Muratella, ci siamo subito offerti di prenderlo in stallo. Al momento è a casa con la nostra bella quanto brava, volontaria Ramona che lo sta riempiendo di coccole.Chiediamo a tutti di condividere le sue foto, ci sono indagini in corso e a breve presenteremo denuncia anche noi. Chiunque riconosca questo cagnolino o sia al corrente di qualsiasi informazione utile alle indagini per favore scriva a: adozioni@animalisti.it. Vi terremo aggiornati e a breve cercheremo anche una famiglia per il dolce Spillo", raccontano sulla loro pagina Facebook gli Animalisti Italiani.