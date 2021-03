Rischia il ritiro della licenza il titolare del ristorante che nella serata di ieri – venerdì 13 marzo – è stato trovato a violare le normative anti covid per la terza volta. Erano circa le 20.00 quando gli agenti hanno constatato come ai tavoli del locale in via Silvio D'Amico a Garbatella sedevano diverse persone intente a consumare. Gli agenti del Commissariato Colombo hanno constato come per l'ennesima volta l'uomo consapevolmente aveva contravvenuto alle regole anti contagio, che impongono la fine del consumo ai tavoli alle ore 18.00 in zona gialla, consentendo la sola vendita d'asporto.

Ma ora il ristoratore potrebbe non trovarsi solo solo a fare i conti con una contravvenzione salata, ma vedersi ritirare la licenza, nonostante le proteste di avventori anche loro multati e alcuni passanti. Imposta la chiusura del ristorante per tre giorni, poi toccherà agli uffici del Municipio VIII decidere se revocare o meno il permesso al titolare per la reiterata violazione delle norme.

Sei giorni fa l'ultimo intervento nel ristorante di Garbatella

Solo sei giorni fa l'ultimo intervento delle forze dell'ordine nel locale della Garbatella. Anche in questo caso, a seguito di una segnalazione di un cittadino, i carabinieri di San paolo avevano riscontrato come il ristorante era regolarmente aperto, con avventori seduti ai tavoli e i piatti che arrivano espressi dalla cucina come se niente fosse. Anche in questo caso erano stati multati anche tutti i clienti del locale. Dopo la multa e la chiusura imposta il ristorante però ha rialzato la serranda tenendo aperto oltre l'orario consentito.

San Lorenzo e Trastevere tra assembramenti e risse

Ultimi giorni di zona gialla e nella capitale i controlli sono serratissimi per evitare assembramenti e vigilare sul rispetto delle regole. Ieri sera a San Lorenzo, dopo la segnalazione di diversi cittadini, i carabinieri sono arrivati nel parco di via dello Scalo di San Lorenzo dove oltre 100 giovani sostavano dopo le 18.00 consumando alcolici e chiacchierando in gruppi. All'arrivo dei militari l'assembramento si è sciolto spontaneamente così come si era creato. A Trastevere invece momenti di tensione quando una comitiva di ragazzi ha cominciato a dare la caccia per i vicoli del rione a un altro giovane accusato di aver aggredito uno di loro. La Polizia Locale ha fermato e identificato dieci ragazzi, alcuni dei quali minorenni.