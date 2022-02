Rinviato lo stop alle auto Euro4 nella fascia verde: a Roma sono il 53% dei veicoli Ma i comuni della Regione Lazio sopra i 10.000 abitanti per evitare lo stop dovranno subito mettere in atto azioni per limitare le emissioni inquinanti.

Si salvano dalla messa al bando i mezzi a motore Euro4 che potranno continuare a entrare nella Fascia verde della capitale, ma a una condizione: che il Campidoglio metta in atto azioni utili a ridurre le emissioni inquinanti nell'aria. La scelta è della Regione Lazio, che offre così una dilazione a chi ha un mezzo con questo tipo di immatricolazione, che rappresenta secondo le statistiche il 53% dei veicoli al momento in circolazione. Un obbligo per evitare lo stop (per ora) alla circolazione in particolare nei mesi invernali, e che riguarda non solo Roma e i capoluoghi di provincia ma tutti i comuni al di sopra dei 10.000 abitanti.

Il Piano Qualità dell'Aria della Regione Lazio

Ieri è stato presentato il Piano Qualità dell'Aria della Regione Lazio dal governatore Nicola Zingaretti e da Roberta Lombardi – assessora alla Transizione Ecologica – che mette sul piatto 220 milioni di euro di finanziamenti. Soldi che servono per rinnovare e adeguare alla normativa antinquinamento i mezzi del servizio di trasporto pubblico, incentivi e investimenti che riguardano non solo le aziende del trasporto pubblico ma anche taxi e Ncc.

220 milioni di nuovi finanziamenti per la riconversione ecologica

Gli investimenti regionali serviranno anche per sostenere le imprese nella riconversione ecologica, promuovere l'economia circolare, per adeguare gli edifici pubblici e per sostituire le caldaie di vecchio modello. Risorse aggiuntive oltre a quelle già messe a disposizione dal Pnnr, che dovranno servire per centrare gli obiettivi europei di diminuzione delle emissioni e per la tutela della salute.