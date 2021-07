Momenti di terrore nel ristorante della catena di fast food McDonald's in via Castellina Marittima al Trullo tra i giochi per i bambini e i tavolini all'aperto di quella che sembrava una normale serata di svago di mezza estate. Erano da poco passate le 22.00 quando – lo scorso sabato 10 luglio – un uomo ha fatto il suo ingresso nel locale pieno di ragazzi e di qualche famiglia con bambini, con un passamontagna calato sul volto e la pistola in pugno. C'è chi si è allontanata nella direzione opposta e chi ha trovato rifugio sotto il tavolo per paura che il rapinatore premesse il grilletto. Il malvivente ha sventolato l'arma di fronte i cassieri e, dopo averli minacciati, si è fatto consegnare tutto il contante per poi darsi alla fuga in sella a uno scooter con tutta probabilità rubato.

Rapina al Mc Donald's del Trullo: le indagini in corso

Un magro bottino quello del rapinatore: appena 900 euro secondo quanto riportato dal quotidiano il Messaggero, che ha ricostruito il colpo e le successive indagini. Sul posto gli agenti del commissariato Trastevere e del commissariato Monteverde, che ora sono sulle tracce del malvivente. Per i lavoratori del fast food e i clienti solo qualche momento di paura ma nessuna conseguenza. Diversi di loro sono stati ascoltati nella speranza che possano fornire con anche il più piccolo dettaglio per individuare l'uomo. Gli inquirenti sono convinti che abbia già colpito e che lo farà di nuovo e stanno tentando di collegare il colpo ad altri fatti analoghi, passando al contempo al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Mc Donald's.