Un ragazzo di ventiquattro anni è caduto dal settimo piano di un palazzo in zona Casal Bertone a Roma. I drammatici fatti risalgono a martedì scorso 29 giugno. Una vicenda sulla quale indagano gli agenti della Polizia di Stato, con accertamenti volti a chiarire le cause che hanno portato al decesso del giovane. Tra le ipotesi formulate dagli inquirenti c'è il suicidio, ma al momento non si esclude nessuna pista e si indaga a 360 gradi. Da chiarire se la caduta dall'alto del ventiquattrenne sia stata frutto di un gesto estremo, oppure se dietro ci sia dell'altro, come un incidente dovuto ad una caduta accidentale.

Il 24enne è caduto dal settimo piano

Il giorno in cui sono accaduti i tragici fatti il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato da un vicino di casa, che ha dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza e delle forze dell'ordine. Ma il ragazzo era chiaramente ormai esanime, deceduto sul colpo. Secondo quanto ricostruito finora in sede d'indagine non riuscendo ad aprire il portone, il ventiquattrenne sarebbe salito sul terrazzo per poi finire a terra nella strada sottostante poco dopo. Forse, ma al momento resta un'ipotesi, il ragazzo potrebbe aver perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto da un'altezza che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Presenti per i rilievi gli agenti della polizia scientifica del Commissariato Sant’Ippolito, che hanno svolto gli accertamenti e indagano per ricostruire i contorni della vicenda, mentre la strada è stata temporaneamente transennata per consentire le oprezioni in sicurezza.