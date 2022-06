Ragazzo di 23 anni cade dal terrazzo al quinto piano a Piazza Testaccio e finisce in ospedale Se l’è cavata con una frattura alla gamba un ragazzo di 23 anni precipitato ieri pomeriggio dal terrazzo al quinto piano di un palazzo in Piazza Testaccio a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Piazza Testaccio (Google Maps)

Un ragazzo di ventiré anni è rimasto ferito ed è finito in ospedale dopo essere caduto dal quinto piano di un palazzo in Piazza Testaccio a Roma. I fatti risalgono alla serata di ieri, martedì 28 giugno, e sono accaduti nel centro storico della Capitale. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 18.30 quando il giovane, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è precipitato dal terrazzo del palazzo in cui abita, ed è finito nel giardino di un altro residente. A dare l'allarme è stato il propritario di casa, che si è accorto della presenza del giovane. Preoccupato per le sue condizioni di salute, ha chiamato subito il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto in breve tempo è arrivato il personale sanitario, che lo ha soccorso, preso in carico e trasportato all'ospedale San Camillo di Roma.

Il ragazzo caduto in Piazza Testaccio ha una frattura alla gamba

Giunto al pronto soccorso della circonvallazione Gianicolense, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che l'hanno sedato e sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Da quanto le sue condizioni fortunatamente non destano particolare preoccupazione, gli è stata riscontrata una frattura alla gamba, ma non rischia di morire. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri della Stazione di Roma Aventino, che indagano per ricostruire la dinamica dell'acacduto. I militari hanno ascoltato il proprietario del giardino all'interno del quale è caduto il giovane e hanno raccolto gli elementi utili per far luce sulla vicenda. Al momento pare che si sia trattato di un incidente e si esclude la responsabilità altre persone che potrebbero essere coinvolte nella caduta.