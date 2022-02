Ragazza precipita dal terzo piano di un B&b vicino Piazza Fiume e finisce su un’auto: è grave Paura in via Cremera zona Salaria per una ragazza precipitata dal III piano di un palazzo e finita su un’auto in movimento. Indaga la Polizia di Stato.

A cura di Alessia Rabbai

Una ragazza è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dal III piano di un Bed and Breakfast in via Cremera a Roma. I fatti risalgono al primo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 febbraio, e si sono verificati in zona Salaria, a pochi passi da Piazza Fiume. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 15 quando la giovane, una ragazza di nazionalità spagnola, avrebbe provato a suicidarsi, lanciandosi da una finestra ed è finita su un'auto in transito all'altezza del civico 4. Momenti di paura per chi era presente all'interno della macchina, a seguito dell'impatto con la carrozzeria. La scena è accaduta davanti agli altri automobilisti e ai passanti, che hanno subito chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza.

Indaga la Polizia di Stato

Le condizioni di salute della ragazza sono parse fin da subito gravi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è arrivato il personale sanitario, che l'ha presa in carico e trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I, scortata da una pattuglia dei vigili. Presenti per i rilivi di rito gli agenti della Polizia di Stato, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Di supporto alle operazioni sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli, che hanno chiuso temporaneamente la strada, deviato il traffico sulle vie limitrofe e si sono occupati di gestire la viabilità nella zona interessata. Inevitabili i disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento. Successivamente la strada è stata riparta e la situazione è tornata alla normalità, senza particolari ripercussioni.