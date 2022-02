Quattro ragazzi rapinati in un centro commerciale a Roma: due presi in ostaggio dai banditi e poi liberati Quattro ragazzi sono stati rapinati mentre si trovavano in auto nel parcheggio di un centro commerciale, a Roma. Due dei giovani sono poi stati presi in ostaggio dai malviventi, che si sono impossessati dell’auto dei ragazzi. I due ostaggi sono stati liberati dopo pochi minuti, mentre i banditi sono stati presi.

Notte di paura per quattro ragazzi a Roma. I giovani, tutti all'incirca ventenni, attorno all'1 di notte di venerdì sono stati rapinati da tre uomini nel parcheggio del centro commerciale Maximo in via Laurentina. I ragazzi erano nell'auto di uno di loro e stavano chiacchierando quando i tre rapinatori li hanno avvicinati e minacciati. Senza mostrare armi, ma semplicemente con la "forza" delle minacce, i tre hanno costretto due dei ragazzi a scendere dall'auto per prelevare dei soldi da un Bancomat. Dopo essersi impossessati del denaro, i malviventi sono saliti sull'auto dei giovani prendendo in ostaggio due dei ragazzi. Si sono quindi allontanati, salvo poi liberare i due malcapitati qualche minuto più tardi in zona Quarticciolo.

Individuati i rapinatori: sono accusati anche di furto e sequestro di persona

I ragazzi rapinati, come riporta il "Corriere della sera", si sono quindi rivolti alla polizia per denunciare quanto accaduto. Gli agenti del reparto Volanti e del commissariato Esposizione in poche ore hanno individuato i responsabili della rapina e del sequestro lampo: si tratta di tre pregiudicati. Uno di loro, in particolare, si sarebbe tradito perché si è recato in commissariato, dove aveva l'obbligo di firma, e sarebbe stato riconosciuto come parte della banda di malviventi. Adesso i tre devono rispondere di concorso in rapina, furto dell'auto dei ragazzi e sequestro di persona. I giovani malcapitati possono invece tirare un sospiro di sollievo: la movimentata nottata di paura, soprattutto per i due che sono stati presi in ostaggio dai malviventi, si è conclusa senza conseguenze fisiche ma solo con un grande spavento, che potranno comunque raccontare per gli anni a venire.