Quanto costa il pranzo di Natale e la cena della vigilia al ristorante Il Pagliaccio a Roma: il menu Per la vigilia di Natale e per il pranzo di Natale lo chef Anthony Genovese del ristorante il Pagliaccio di Roma ha ideato due menu speciali al costo di 250 e 300 euro a persona.

Chef Anthony Genovese – foto Il Pagliaccio

"Lasciatevi trasportare dall’emozione di vivere un’indimenticabile esperienza fine dining. Il Pagliaccio torna a regalare il sogno di un viaggio sensoriale ai confini del gusto". Così vengono presentati i menu delle feste dell'unico ristorante ‘due stelle' Michelin di Roma, Il Pagliaccio di Anthony Genovese. Per la vigilia di Natale e per il pranzo di Natale lo chef ha ideato due menu speciali al costo di 250 e 300 euro a persona consultabili sul sito ufficiale del ristorante romano. Il Pagliaccio, ricordiamo, si trova in via dei Banchi Vecchi, nel cuore del centro storico di Roma. L'unico ‘tre stelle' Michelin è il ristorante La Pergola di chef Heinz Beck (qui il menu).

Il menu della vigilia di Natale 2021 di chef Anthony Genovese

Questo il menu della vigilia di Natale 2021 al ristorante Il Pagliaccio di Anthony Genovese. Il costo è di 250 euro.

Fingers

Crostata all’ Olio

Baccalà e Funghi

Baozi Storione e Caviale

Colazione al Mare (Capasanta, caffè e brioche)

Aragostella, Lardo e Zucca

Tagliolini, Radicchio, Uova di Salmone e Fumo

Berlingò di Midollo, Cardi e Tartufo Bianco

Coda di Rospo, Latticello e Pollo

Snack di Formaggio, Riso Soffiato

Lo Streusel (Mandorle, cacao e nocciola)

Le Nostre Coccole

Quanto costa il pranzo di Natale 2021 al ristorante Il Pagliaccio a Roma

Questo è invece il menu del pranzo di Natale 2021. Il realtà l'unica differenza è che il secondo piatto, come da tradizione, non sarà di pesce, ma di carne. Al posto della coda di rospo, infatti, ci sarà l'anatra. Il costo è di 300 euro.

