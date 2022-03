Pubblicizzavano la crioterapia in palestre e centri benessere: maxi multe e sequestri I carabinieri dei Nas di Roma hanno multato i titolari di palestre e centri benessere che offrivano senza averne il titolo trattamenti di crioterapia.

Pubblicizzavano e offrivano ai clienti trattamenti di crioterapia all'interno delle loro palestre e centri benessere senza averne l'abilitazione. I titolari delle attività controllate dai militari dell'Arma hanno ricevuto una maxi multa per una somma totale di 72mila euro. A finire sotto alla lente d'ingrandimento dei carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione (Nas) di Roma sono state alcune palestre e centri benessere della Capitale, dove le persone si recano quotidianamente per trascorrere dei momenti di relax e di svago, usufruendo di trattamenti che vengono proposti ai clienti. Tra questi però i militari hanno accertato che i titolari nei loro locali offrivano delle attività medicali di ‘crioterapia' e avevano delle cabine per effettuarli. Quello della crioterapia, letteralmente ‘terapia del freddo' nello specifico è un metodo utilizzato per la prevenzione e la riabilitazione delle malattie cronico-degenerative e degli stati infiammatori, utilizzato appunto il freddo in maniera localizzata, come alternativa possibile in alcuni casi, a tecniche più invasive e dolorose.

Un servizio che svolgevano senza il titolo abilitativo rilasciato dalla Regione Lazio. "L'utilizzo delle tecniche crioterapiche deve essere eseguito solo da personale medico specializzato, che opera in strutture qualificate" si legge nella nota dei Nas. I militari hanno svolto gli accertamenti e le verifiche necessarie che hanno portato al sequestro amministrativo di sei criocamere dal valore complessivo di 180mila euro e hanno contestato sanzioni amministrative per un totale di 72mila euro. L'operazione si inserisce nell'ambito della strategia di monitoraggio e controllo finalizzata alla repressione dei fenomeni illeciti legati alla tutela della salute.