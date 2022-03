Prima lo accoltella e poi fugge con la sua bicicletta: caccia all’uomo a Fiumicino La vittima dell’aggressione è stata ricoverata d’urgenza al Grassi di Ostia. L’Aggressore è ricercato per tentato omicidio.

A cura di Redazione Roma

Un ciclista è stato aggredito e ridotto in gravi condizioni nel pomeriggio di oggi a Fiumicino. Erano circa le 15.00 quando in via Pietro Artedi l'uomo è stato più volte accoltellato da quello che sarebbe uno sconosciuto, con il solo fine apparente di sottrargli la bicicletta. La vicenda è raccontata dal quotidiano il Messaggero. Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari del 118 che hanno soccorso il ciclista trasportandolo d'urgenza all'ospedale Grassi di Ostia. Ricoverato in codice rosso viste le ferite d'arma da taglio riportate, non è in pericolo di vita e il codice ospedaliero è stato già nel corso della giornata passato a giallo.

Le forze dell'ordine dell'ospedale di Fiumicino indagano su quanto accaduto per rintracciare l'aggressore e chiarire se, oltre alla rapina, dietro alla violenza che potrebbe configurarsi come un tentato omicidio, ci sia un altro movente oltre a quello di rapina. Da una prima ricostruzione emergerebbe che prima delle coltellate e del furto della bicicletta ci sarebbe stato un litigio culminato con l'aggressione e le coltellate. Anche le telecamere di video sorveglianza saranno passate al setaccio per rintracciare l'uomo.