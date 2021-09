Previsioni meteo Roma primo settembre: cielo sereno e sole, massime fino a 30 gradi Bel tempo con sole e temperature comprese tra minime di 17 e massime di 30 centigradi sono le previsioni del meteo a Roma per mercoledì primo settembre. Il tempo resta stabile, nella seconda parte della settimana è invece in vista un peggioramento in varie parti del Lazio, dove tornerà il maltempo, con piogge e temporali.

Le previsioni del meteo a Roma per mercoledì primo settembre registrano cielo sereno e sole, con temperature che arriveranno fino a massime di 30 centigradi. Un nuovo mese che inizia all'insegna del bel tempo e dei valori ancora miti, in una settimana che è a metà ma del suo svolgimento, ma che riserva delle sorprese. Non lasciamoci infatti ingannare da un'appartente stabilità, perché a partire dalle prossime ore il quadro meteorologico subirà un cambiamento. Già a partire da venerdì registreremo un peggioramento, con cielo coperto nel corso del pomeriggio. Nel weekend è prevista pioggia, nella giornata di sabato, quando cadranno possibili precipitazioni, anche a carattere temporalesco e il rischio nubifragi in questa stagione è sempre dietro l'angolo. Domenica invece vedremo un nuovo miglioramento.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 2 settembre

Domani, giovedì 2 settembre, le previsioni del meteo a Roma registrano ancora tempo stabile e soleggiato, parzialmente coperto da nubi, ma senza pioggia. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà sereno durante la notte, poco nuvoloso al mattino, sereno di pomeriggio e poco nuvoloso di sera. Le precipitazioni saranno assenti e le temperature oscilleranno tra minime di 16 e massime di 30 centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi del Lazio, con cielo sereno o poco nuvoloso.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 4 e domenica 5 settembre

Sabato 4 e domenica 5 settembre le previsioni del meteo a Roma registrano il ritorno del maltempo, con possibili deboli piogge. Sabato sulla Capitale il cielo sarà coperto di notte, al mattino e di pomeriggio, mentre le nubi si diraderanno di sera. Le temprature in città caleranno di qualche grado, comprese tra i 20 e i 27 centigradi. Nel resto del Lazio invece avremo pioggia debole su Rieti, pioggia e schiarite su Frosinone e nubi sparse con isolate piogge su Latina. Per la giornata di domenica a Roma si attende un nuovo miglioramento, con nubi sparse e temperature comprese tra minime di 20 e massime di 30 centigradi.