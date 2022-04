Previsioni meteo Roma e Lazio sabato 2 aprile, continua il maltempo: temporali e venti di burrasca Nella giornata di oggi, 2 aprile 2022, sulla regione Lazio e la capitale le temperature calano di 10 gradi e si abbattono venti di burrasca e temporali: precipitazioni nevose attese a Rieti.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di Valeria Ciardulli

Nella giornata di oggi, sabato 2 aprile 2022, continua l'ondata di maltempo che ha caratterizzato l'ultima settimana. Al cielo grigio e cupo, però, si aggiungono forti piogge e venti di burrasca. In tutte le province del Lazio, infatti, sono attese precipitazioni temporalesche. Clima diverso, però, anche in provincia di Rieti, dove l'abbassamento delle temperature porterà pioggia mista a neve sulle zone più elevate, come ha annunciato nella giornata di ieri il Dipartimento della Protezione Civile Regionale.

L'avviso del Dipartimento della Protezione Civile Regionale

Nella giornata di ieri, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha emesso l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse a partire dalle tarda serata di ieri per le successive 24-30 ore, quindi per la giornata di oggi. Nella nota è stato scritto: "Si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali, specie sui settori costieri. Saranno inoltre possibili forti mareggiate lungo le coste esposte."

Oltre a questo, però, come abbiamo già visto occorre ricordarsi di aggiungere anche il peggioramento nelle zone interne e più alte rispetto sul livello del mare. Dalla tarda serata di ieri, per le successive 18 – 24 ore stavolta, è stato comunicato: "Si prevedono: nevicate al di sopra dei 500-700m su tutta la regione con apporti al suolo da deboli a moderati e precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, specie sui settori centro-meridionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli."

Al maltempo si aggiungono le temperature in calo

Nella giornata di oggi, oltre alle precipitazioni piovose e, in alcuni casi, nevose, si aggiunge anche un notevole abbassamento delle temperature, calate a picco di dieci gradi, dopo i 20 raggiunti la scorsa settimana che, forse, ci avevano illuso nell'arrivo in anticipo della bella stagione.

La provincia di Rieti, dove sono attese precipitazioni nevose, è la più fredda della regione: le temperature si attestano fra i 2 e i 5 gradi centigradi; ma anche la città di Viterbo resta molto fredda, fra i 3 e i 6 gradi. Mentre nella provincia di Frosinone le temperature oscillano fra i 5 e gli 8 gradi, Roma e Latina hanno una temperatura minima di 7 gradi e una massima di 10.