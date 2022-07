Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 3 luglio: caldo estremo, 37 gradi a pranzo Alle 14 di oggi, domenica 3 luglio, farà caldissimo a Roma: 36 gradi sul termometro, questa la massima di giornata, 37 gradi come temperatura percepita.

A cura di Enrico Tata

Alle 8 di mattina di oggi, domenica 3 luglio, a Roma il termometro segnava già 30 gradi. Alle 14, ora più calda della giornata, farà molto più caldo: 36 gradi sul termometro, questa la massima di giornata, 37 gradi come temperatura percepita. E per i primi giorni della prossima settimana non si intravvedono spiragli per ipotizzare un calo delle temperature. La speranza è che dalla metà della prossima settimana, come ipotizzano alcuni siti di previsioni meteo, la situazione possa cambiare grazie a una perturbazione in arrivo da Nord. Per il momento, tuttavia, non c'è alcuna certezza che arrivi un po' di fresco. Anche oggi, come ieri e l'altroieri, l'allarme per Roma è di livello 3, rosso, il più grave sulla scala, nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Ancora caldo estremo anche lunedì e martedì

Come detto, la situazione non cambierà nei primi giorni della prossima settimana. Sia domani, lunedì 4 luglio, che dopodomani, martedì 5 luglio, le temperature si manterranno alte e stazionarie su Roma e in generale su tutto il Lazio. Le massime toccheranno i 37/38 gradi e le minime non scenderanno sotto i 21 gradi nelle ore notturne.

Quando si abbasseranno le temperature a Roma

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, da mercoledì 6 luglio "arriveranno i primi segnali di un cambiamento. Caronte inizierà a mostrarsi sempre meno aggressivo e più stanco dopo un dominio davvero interminabile. Da ovest infatti si avvicinerà al nostro Paese un redivivo anticiclone delle Azzorre che punterà la prua anche in direzione delle terre centro-settentrionali del vecchio continente. Questo suo protendersi verso Nord favorirà la discesa di masse d'aria più fresca verso l'Italia pronte a decretare un generale seppur graduale stop del grande caldo di questi giorni".