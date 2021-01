Previsioni meteo Roma e Lazio domani 19 gennaio: riecco l’alta pressione, temperature in rialzo

Previsioni meteo Roma e Lazio per domani, lunedì 18 gennaio 2021. Per domani, martedì 19 gennaio, prevista a Roma una giornata per lo più soleggiata con nuvole sparse solo a partire dal tardo pomeriggio. Venti deboli e temperature in rialzo e comprese tra i 5 e i 12 gradi.