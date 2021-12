Previsioni meteo Roma 17 dicembre: sole e temperature fino a 13 gradi Cielo sereno e sole e temperature comprese tra i 5 e i 13 gradi centigradi sono le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 16 dicembre. Tempo ancora bello e stabile anche nel resto dei capoluoghi di provincia del Lazio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 17 dicembre, registrano cielo sereno e sole e temperature comprese tra 5 e 13 gradi centigradi. Ci stiamo godendo una settimana di tempo bello e valori stabili, un quadro meterologico inusuale se si pensa che ci troviamo a poca distanza dal Natale. Il cielo si manterrà sereno sia sulla Capitale che sul Lazio anche nei prossimi giorni e l'aspetto che desta maggiore attenzione è il fronte delle temperature. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it infatti le subiranno un calo a partire dal fine settimana e, più precisamente, dalla giornata di domenica, con minime che scenderanno di qualche grado al di sotto dello zero, per un'incursione d'aria fredda proveniente dai Balcani. Un nuovo peggioramento è invece in vista per la prossima settimana, con la pioggia che a Roma potrebbe tornare da mercoledì, ma per dettagli più precisi è necessario attendere i prossimi giorni.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 17 dicembre

Oggi, venerdì 17 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno per l'intero arco della giornata. Le precipitazioni saranno infatti assenti e il vento soffierrà moderato. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 5 e massime di 13 gradi centigradi. Stesso discorso vale per il resto dei capoluoghi di provincia, dove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e le temperature si manterranno piuttosto stabili, con minime al di sopra dello zero.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 18 e domenica 19 dicembre

Nel weekend ormai alle porte le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano ancora bel tempo, sereno e soleggiato. Anche nel fine settimana le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà moderato. Sabato le temperature nella Capitale oscilleranno tra i 5 e i 12 gradi centigradi, mentre domenica tra i 2 e i 10 e in serata è previsto cielo coperto. Nel resto del Lazio la colonnina di mercurio scenderà nella seconda parte del weekend, le città più fredde saranno Rieti (-3) e Viterbo (-2).