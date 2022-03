Preside ha una relazione con studente. L’accusa: “Sesso in un parcheggio, c’erano anche altri ragazzi” Nel liceo Montale di Roma arrivano gli ispettori dell’Ufficio Scolastico per un presunto rapporto fra la preside e uno studente. I due si sarebbero avvicinati durante il periodo dell’occupazione e sembra che tutti fossero a conoscenza della vicenda.

A cura di Beatrice Tominic

La preside del liceo Montale di Roma, uno fra i più famosi della città, avrebbe avuto una relazione con un uno studente della scuola. Gli ispettori dell'Ufficio Scolastico sono arrivati al liceo per le opportune verifiche soltanto oggi, ma, come appreso da Fanpage.it, sembra che le voci sul presunto rapporto fra la preside e lo studente, appena maggiorenne, girassero già da tempo e che sia studenti che professori fossero a conoscenza della vicenda: "C'è molta indignazione da parte di coloro che non sapevano: alla fine erano pochi. Invece, la maggior parte, che già sapeva, è sollevata per il fatto che finalmente tutti lo abbiano scoperto."

Gli studenti, in queste ore, si stanno interrogando su chi possa aver rivelato la faccenda: "Non sappiamo chi abbia diffuso la notizia dato che in queste settimane la preside ha avuto varie discussioni con vari colleghi: i due vicepresidi, ad esempio, sono stati sollevati dall'incarico apparentemente senza motivo."

Spuntano altri due ragazzi

Secondo le informazioni di cui è entrata in possesso Fanpage.it, la preside avrebbe avuto rapporti sessuali con il ragazzo in un parcheggio. Lei gli avrebbe confessato di avere un debole per i ragazzi "intoccati", il ragazzo lo avrebbe rivelato ad altri due amici e si sarebbero ritrovati tutti a casa della preside, come è stato appreso da Fanpage.it.

Dopo qualche giorno, la preside avrebbe scritto al primo dicendo di essersi innamorata di lui e di non pensare ad altro: il ragazzo sarebbe stato sul punto di denunciarla perché era stava diventando troppo ossessiva nei comportamenti verso la fine della relazione, poi, però, si sarebbero accordati.

Come è iniziato il rapporto fra la preside e lo studente

Il rapporto fra la preside e lo studente sarebbe nato durante l'occupazione della scuola, nel mese di dicembre: "Questo ragazzo è sempre stato contrario alla protesta, quindi in quei giorni ha avviato una fitta corrispondenza con la preside per tenerla aggiornata di ciò che succedeva davanti alla scuola", ci raccontano.

Per la preside, arrivata al liceo Montale dopo aver lavorato al Convitto Nazionale, questo è il primo anno di prova, ma fin dall'inizio si è mostrata ostile agli studenti: "Anche per questo abbiamo occupato la scuola: ad inizio dell'anno aveva imposto un dress code discriminatorio, sopratutto alle ragazze – specificano – Per loro era vietato indossare magliette che scoprissero troppo l'addome, troppo le spalle."

Come sono stati scoperti

All'inizio la voce di questo rapporto non era girata con facilità, poi però sembra che la preside di un'altra scuola abbia chiamato il vicepreside volendo verificare la vicenda e la notizia si è sparsa a macchia d'olio, in tempi relativamente recenti.

"Non parlerei di relazione: alla fine siamo si tratta di una cinquantenne con uno studente di 18 anni appena compiuti. Sicuramente era una relazione di tipo sessuale – afferma qualcuno – Comunque questo rapporto pare che sia iniziato a dicembre e che sia andato avanti fino a inizio febbraio."