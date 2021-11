Positivo al Covid-19 viene sorpreso a passeggiare in strada: denunciato Aumentano i nuovi casi di Covid-19 nel Lazio e torna a salire l’attenzione per le misure di prevenzione. In un Comune della provicnia di Rieti i carabinieri hanno fermato e denunciato un uomo di sessantacinque anni risultato positivo, che si trovava in strada invece di stare in quarantena a casa.

A cura di Alessia Rabbai

Aveva contratto il Covid-19 ed era positivo, ma invece di rimanere in quarantena fino alla completa negativizzazione, come da prassi ormai nota, usciva di casa. A finire nei guai è stato un sessantacinquenne residente in un Comune della provincia di Rieti, che nelle scorse ore i carabinieri della stazione di Borbona hanno denunciato alla Procura della Repubblica, per violanzione della quarantena. Secondo le informazioni apprese l'uomo aveva contratto l'infezione ed era risultato positivio al tampone per la ricerca del coronavirus, ma invece di rimanere a casa come richiesto dalla Asl di competenza territoriale, era fuori. I militari lo hanno fermato in strada mentre passeggiava e alla loro richiesta del perché non si trovasse all'interno della propria abitazione come serve fare in questi casi, non ha saputo fornire alcun valido motivo che giustificasse l'uscita. Ha ricevuto dunque una denucnia, perché con il suo comportamento avrebbe potuto potenzialmente diffondere il virus contagiando gli altri.

Aumentano i nuovi casi nel Lazio

Sale l'attenzione nei confronti de Covid-19 nel Lazio, con i nuovi casi che hanno ripreso lentamente ad aumentare. Ad arrivare anche le notizie di nuovi focolai, come ad esempio quelli segnalati nei giorni scorsi, che riguardano una Rsa di Tarquinia, in provincia di Viterbo, e il reparto di dialisi e trapianti del Policlinico Umberto I, dove sono stati registrati diversi casi ed è in corso l'indagine epidemiologica, ma la situazione è sotto controllo. Ieri la Asl di Frosinone ha diramato un avviso, per richiamare i cittadini a rivolgere la massima attenzione alle misure di prevenzione: "In questi giorni ci troviamo di fronte ad una recrudescenza della pandemia, l’Rt torna a salire ed è sopra la soglia epidemica anche l’indice di trasmissibilità sui ricoveri ospedalieri".