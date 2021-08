Pitone scappato a Tor Bella Monaca, l’appello della proprietaria: “Aiutatemi a ritrovarlo” Tor Bella Monaca cerca Diablo, i cittadini sperano che strisci fuori presto, speventati o preoccupati per la sua sorte. Tatiana ha lanciato un appello, chiedendo ai residenti di avvisarla in caso lo vedessero. Il serpente sarebbe uscito dalla teca per poi darsi alla fuga attraverso una finestra aperta.

A cura di Alessia Rabbai

"Il mio pitone è scappato, aiutatemi a ritrovarlo" è l'appello di Tatiana, una residente di Tor Bella Monaca, che nella giornata di ieri, lunedì 9 agosto ha pubblicato un post sui social network chiedendo ai residenti in un gruppo di quartiere di fare attenzione e di avvisarla nel caso in cui trovassero il suo serpente. Già, a suo dire Diablo è uscito dalla teca che tiene in casa, ha trovato una via di fuga attraverso una finestra aperta e si troverebbe in strada, strisciando da qualche parte nella periferia romana. "Se qualcuno lo vede avvisatemi per favore" scrive su Facebook, nel post c'è la foto del serpente che ha fatto venire i brividi a molti al solo pensiero di trovarselo davanti, mentre altri sono preoccupati che possa succedergli qualcosa di brutto. Tantissimi i commenti degli utenti.

Tor Bella Monaca cerca il pitone scappato

Chi abita nel quartiere è preoccupato che gli possa comparire all'improvviso, come Patrizia: "Voi non state bene, come si fa a tenere un pitone in casa?" oppure Annarita "Stiamo parlando di un serpente, vi rendete conto che crescendo può fare danni? Non è un animale domestico, qualcuno se lo può trovare in casa!" scrive spaventata. Molti, come Giuliana, sono preoccupati per le sorti del rettile cresciuto in cattività: "Ma perché non li lasciate in pace questi poveri animali? Chiudere un pitone tutta la vita in una teca e dulcis in fundo farselo pure scappare mettendolo in pericolo". C'è chi consiglia il da farsi, raccomandandole di avvertire le Guardie Zoofile o le forze dell'ordine, denunciandone la scomparsa. Altri invece convinti che il pitone non sia di fatto andato da nessuna parte ma che sia rimasto all'interno dell'abitazione, tentano di tranquillizzarla, dicendole di restare ottimista, che a breve ‘striscerà fuori' dal suo nascondiglio: "Quando scappò il mio lampropeltis, lo trovai dopo quasi un mese – la incoraggia Smenzi – poi ho cosparso tutto il pavimento di farina, con la preda al centro. Per giorni niente, finché poi ho iniziato a trovare le strisiciate e seguendole ho trovato il suo nascondiglio dentro l'intercapedine di casa! Gli abitanti di Tor Bella Monaca, chi per un motivo e chi per un altro, sperano che il pitone venga ritrovato presto.