Picchia la ex compagna e la manda in ospedale: arrestato un 42enne Una spirale di violenze era quella in cui era caduta una 26enne vittima di maltrattamenti da parte del compagno. Ieri l’ha picchiata e l’ha mandata in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Ha picchiato la ex compagna fino a mandarla in ospedale. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un quarantaduenne romano, che è ritenuto responsabile di maltrattamenti. Vittima delle percosse è una donna di ventisei anni, cha ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, domenica 26 dicembre, Santo Stefano e sono avvenuti nel quadrante Nord della Capitale, in zona Grottarossa. Una giornata che sarebbe dovuta essere di festa, successiva al Natale, che per la ventiseienne si è tramutata in un incubo, a causa delle violenze subite dall'ex compagno. Secondo le informazioni apprese era lo scorso pomeriggio quando tra la coppia è nata una discussione scaturita per motivi banali che in breve tempo è degenerata: l'uomo l'ha picchiata.

La donna picchiata a Grottarossa ha lividi sul volto

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, all'indirizzo segnalato sono intervenuti in breve tempo i militari, che sono entrati all'interno dell'abitazione e hanno bloccato l'uomo, lo hanno arrestato per maltrattamenti e portato nel carcere di Regina Coeli a Roma, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La donna è stata invece soccorsa e medicata all'ospedale Sant'Andrea, dove è stata accolta con il codice rosa, per le vittime di violenza di genere. Alle forze dell'ordine ha raccontato che non era la prima volta che l'ex compagno la menava, ma che era finita in una spirale di violenze e prima di allora non lo aveva denunciato. A seguito delle percosse ha riportato alcuni lividi sul volto.