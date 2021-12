Passeggero minaccia i carabinieri durante i controlli Green Pass: “Vi dovrebbero fucilare” Controlli e multe per 400 euro a persona durante le verifiche del Green Pass sui mezzi di trasporto a Roma. Un 39enne multato e denunciato ha minacciato i carabinieri urlando: “Vi dovrebbero fucilare”

A cura di Alessia Rabbai

"Vi dovrebbero fucilare" sono le minacce che un passeggero di trentanove anni ha rivolto ai carabinieri durante i controlli Green Pass nella metropolitana di Roma. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, sabato 11 dicembre, giornata di weekend con tante persone che, nonostante il maltempo e il freddo, si sono spostate in città verso le vie dello shopping alla ricerca del regalo perfetto. Secondo le informazioni apprese i carabinieri delle Stazioni Roma viale Libia e Roma Parioli si trovavano a svolgere i controlli della certificazione verde della quale è richiesto il possesso per chi prende i mezzi di trasporto pubblico. Controlli svolti in particolare nella stazione ferroviaria Roma Tiburtina, sulla linea FS Roma – Viterbo e nelle fermate della metropolitana Bologna e Libia. I militari hanno fermato il passeggero, un pregiudicato, per chiedergli il Green Pass. L'uomo però, alla richiesta dei carabinieri ha risposto di non averlo e, rifiutandosi di mostrargli i documenti, ha cercato di andarsene, ma i carabinieri lo hanno fermato. Così ha iniziato a urlargli contro, minacciandoli. Il trentanovenne è stato portato in caserma dove ha dichiarato le proprie generalità. Ha ricevuto una multa di 400 euro, perché non aveva il Green Pass ora necessario per prendere i mezzi pubblici ed è stato anche denunciato a piede libero per rifiuto di indicazione sulla propria identità personale, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Controlli e multe per 400 euro

I carabinieri di Roma Centro, sempre nella giornata di ieri hanno svolto controlli nell’area della stazione Termini, si sono occupati di verificare il Green Pass a bordo dei mezzi pubblici e nei locali. Hanno multato due uomini, un cinquantenne e un sessantunenne, che erano a bordo senza certificazione verde. I militari hanno multato anche il titolare, un dipendente e un cliente di un locale in zona Castro Pretorio tutti senza Green Pass, che hanno ricevuto una multa di 400 euro ciascuno. Quattro uomini tra i trentanove e i cinquantasette anni sono stati sorpresi su un autobus della linea 23 senza certificazione verde. A loro carico i controlli sono scattati dopo aver rubato il portafogli dalla borsa di una passeggera, che gli è costato l’arresto con l’accusa di furto aggravato in concorso.