Passeggero aggredisce autista Atac ad Acilia poi rompe un vetro a sassate e scappa

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un passeggero ha aggredito un autista Atac in zona Acilia a Roma e ha rotto un vetro a sassate, per poi darsi alla fuga. L'episodio, l'ennesimo a danno dell'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città e contro i suoi dipendenti e che vede vittima il conducente di una vettura, è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 settembre, poco dopo l'ora di pranzo. Erano circa le 14 quando si è verificata l'aggressione e l'autista era alla guida di un bus della linea 016, che presta servizio tra i capolinea Monti S. Paolo/Conforti e Antifane/Isola 46. Secondo le informazioni apprese un passeggero, di cui non è ancora nota l'identità e che al momento non è stato rintracciato, per cause non note lo ha aggredito mentre la vettura transitava in via Acilia, all'altezza di via Capparoni, nel territorio del Municipio X. Subito dopo è sceso dall'autobus, ha afferrato dei sassi che si trovavano in strada e li ha lanciati contro un finestrino, rompendolo. Poi si è scappato, facendo perdere le proprie tracce. Spaventato l'autista Atac ha dato l'allarme, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

È caccia all'aggressore

Ricevuta la chiamata sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare, che si trovavano poco distanti con una pattuglia impegnata nei quotidiani controlli del territorio. Insieme agli agenti sono arrivati i carabinieri di competenza territoriale, che hanno ricostruito l'accaduto e indagano per risalire all'identità della persona che si è data alla fuga. I militari lo stanno cercando. Da quanto si apprende fortunatamente l'autista a seguito dell'aggressione non ha subito conseguenze gravi. Sono in corso gli accertamenti per verificare se eventuali telecamere di zona possano aver immortalato la fuga del passeggero.