Parcheggiatore abusivo tenta di violentare una donna, arrestato e rimesso in libertà Dovrà rispondere di aver tentato di violentare una donna. Un uomo ha ricevuto la convalida del fermo e al momento è in libertà.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Avrebbe tentato di violentare una donna di trent'anni, puntandole contro una bottiglia rotta. Arrestato, è stato rimesso in libertà. A riportare la notizia Il Corriere della Sera, che parla di una vicenda accaduta tra due parcheggiatori abusivi. L'aggressione si è verificata la mattina di martedì scorso davanti al Ministero della Giustizia. L'uomo, un quarantunenne con precedenti penali per reati contro il patrimonio, avrebbe cercato di abusare sessualmente di lei, fortunatamente non ci è riuscito. La donna infatti, approfittando di un momento di distrazione, è riuscita a liberarsi dalla sua stretta e a scappare. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri, che la vittima dell'aggressione ha incontrato poco dopo. I militari lo hanno portato davanti all'Autorità Giudiziaria e sottoposto a giudizio per direttissima. I giudici hanno convalidato il fermo senza però disporre alcune misura cautelare nei suoi confronti. Dunque di fatto è libero.

L'avrebbe trascinata e cercato di violentarla

Secondo quanto ricostruito i due si trovavano in strada quando il quarantunenne si sarebbe avvicinato alla donna e l'avrebbe afferrata per un braccio, costringendola ad andare in via di San Bartolomeo de’ Vaccinari, a pochi passi dal Ministero della Giustizia. L'avrebbe poi trascinata in un angolo, puntandole una bottiglia rotta alla gola. Immobilizzandola, l'avrebbe minacciata dicendole di stare ferma. In un attimo in cui l'uomo si è distratto, è riuscita a divoincolarsi e a fuggire, correndo via. Mentre scappava ha incontrato i militari, ai quali si è rivolta per chiedere aiuto, raccontando quanto accaduto poo prima. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno bloccato. L'uomo si è difeso spiegando respingendo le accuse che gli sono state rivolte. Ora si attende il processo che farà chiarezza sull'accaduto.