Panico al carnevale di Ronciglione: si ribalta un carro (VIDEO) Paura al carnevale di Ronciglione, dove un carro si è ribaltato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave.

A cura di Enrico Tata

Paura al Carnevale di Ronciglione in Teverina, uno dei più importanti e storici del Lazio. Come si vede nel video pubblicato sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas', un carro si è ribaltato durante la sfilata di Carnevale di ieri, domenica 19 gennaio 2023.

Nell'incidente è rimasto coinvolto il carro a tema ‘circo'

Nell'incidente è rimasto coinvolto il carro a tema ‘circo', composto da una prima parte che rappresenta il tipico tendone del circo e una seconda che rappresenta una gabbia con persone mascherate da animali. Proprio su quest'ultima si è concentrata l'attenzione di un uomo vestito da pagliaccio, che ha cominciato a scuotere con violenza il carro, fino a che quest'ultimo si è ribaltato. L'episodio è avvenuto in pieno centro e proprio durante la sfilata dei carri nelle vie del paese, gremite di persone tra cui, ovviamente, tantissimi bambini.

Nessuno è rimasto ferito in modo grave

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave. Chi era sul carro ha riportato lievi contusioni e l'uomo vestito da clown è riuscito a spostarsi subito prima di restare schiacciato dal carro. Tutti i coinvolti sono stati aiutati dai presenti. La paura è stata tanta, ma per fortuna non è stato necessario l'intervento del 118.