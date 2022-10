Palazzo rischia di crollare a Cave: evacuate 5 famiglie accolte in alloggi temporanei Il Comune di Cave ha assegnato temporaneamente alloggi a 5 famiglie evacuate da un palazzo che rischia di crollare.

A cura di Alessia Rabbai

Il palazzo evacuato dai vigili del fuoco in via della Pace a Cave

Cinque famiglie per un totale di diciassette persone sono state allontanate dalle loro abitazioni a Cave. Il provvedimento è scattato stamattina, venerdì 21 ottobre, quando i vigili del fuoco sono intervenuti nell'area metropolitana del Comune di Roma per il dissesto statico di un palazzo di tre piani, composto da cinque appartamenti, che rischia di crollare. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 10 quando i pompieri del Comando provinciale di Roma con la squadra di Palestrina 24/A sono entrati all'interno dell'edificio che si trova all'altezza del civico 4, per verificarne stabilità e sicurezza. Hanno svolto alcuni accertamenti sia lo stato esterno che interno dell'immobile.

Danni strutturali al palazzo, evacuate 5 famiglie

Verifiche quelle svolte dai vigili del fuoco, che hanno dato esito negativo, il palazzo è stato sgomberato perché mostrava evidenti danni strutturali, che non permettevano ai residenti di restare al suo interno senza correre un pericolo. Così le famiglie hanno preso alcuni effetti personali e hanno lasciato le proprie case. Sul posto a supporto delle operazioni dei vigili del fuoco sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno aiutato i vigili del fuoco a fare uscire le persone dall'edificio.

I residenti accolti in alloggi assegnati dal Comune

Presente durante l'intervento di evacuazione anche il sindaco di Cave, Angelo Lupi. Da quanto si apprende per il momento i residenti non possono rientrare all'interno delle loro abitazioni e il Comune se ne farà carico, provvedendo all’assegnazione temporanea di alcuni alloggi, che verranno messi a disposizione dei cinque nuclei famigliari.