Palazzo Farnese a Roma, il murales dello street artist JR ‘squarcia’ la facciata Il murales ‘Punto di Fuga’ dello street artist JRè comparso ieri notte, un’opera in bianco e nero dall’effetto tridimensionale, che mostra come se fosse una crepa, l’interno dell’edificio rinascimentale di Palazzo Farnese a Roma. L’artista sbarca nella Capitale dopo ‘La Ferita’ realizzata su palazzo Strozzi a Firenze.

A cura di Alessia Rabbai

La facciata di Palazzo Farnese a Roma ‘squarciata' dall'opera ‘Punto di Fuga' di JR, street artist francese tra i più celebri al mondo. Il murales è comparso ieri notte, un'opera in bianco e nero dall'effetto tridimensionale, che mostra come se fosse una crepa, l'interno dell'edificio rinascimentale, nel sedicesimo e diciassettesimo secolo residenza degli ambasciatori dei re di Francia alla corte di Roma e sede dell’Ambasciata di Francia presso il governo italiano. Nel 1517 l'inizio dei lavori di Antonio da Sangallo il Giovane, per il cardinale Alessandro Farnese (futuro Papa Paolo III), poi portati avanti da Michelangelo, da Vignola e da Giacomo Della Porta fino al 1589. L'opera dell'artista trentottenne mostra il vestibolo a tre navate, le volte a botte, le colonne doriche e la statua di Ercole Farnese, rendendo visibile il palazzo durante il cantiere. Un'installazione che lascia decisamente a bocca aperta romani e tusristi di passaggio in Piazza Farnese, che si fermano ad ammirarla.

La Ferita di Palazzo Strozzi

Prima di ‘Punto di Fuga' a Palazzo Farnese JR ha realizzato ‘La Ferita' a Palazzo Strozzi di Firenze. Un'opera comparsa il 19 marzo 2021 e ammirabile fino al 29 agosto, che pone l'attenzione sull'inaccessibilità dei luoghi della cultura al tempo del Covid-19. Palazzo Strozzi è l’esempio delle dimore signorili del Rinascimento, edifici riservati all’uso familiare, in particolare dai figli di Filippo strozzi che lo fece costruire dal 1489. Restaurato nella prima metà del Novecento, è stato adibito a spazio espositivo, nel 1998, acquisito dallo stato e dato in concessione al Comune di Firenze per attività culturali ed espositive.

Lo street artist JR

JR, pseudonimo di Jean René, è nato e cresciuto a Parigi. A renderlo famoso nel mondo sono le foto scattate nei suoi viaggi Oltreoceano, ritratti di gente semplice, con una passione che unisce fotografia ed arte urbana con l'obiettivo di rendere l'arte strumento per potare la bellezza nel mondo. La tecnica usata dallo street artist JR nelle sue installazioni si chiama si chiama anamorfosi e consiste in un gioco illusionistico in cui, osservando da un preciso punto di vista, si ha la realistica sensazione di guardare gli ambienti interni.