Ostia, anziana non accetta la fine della relazione e accoltella il compagno 81enne Avrebbe accoltellato il compagno ottantunenne perché non aveva accettato la fine della loro relazione. Una donna di 78 anni è negli uffici di Polizia, sospettata di aver ferito l’uomo con un coltello sotto casa in via Alessandro Piola castelli ad Ostia. La vittima trasportata in ospedale non è grave.

A cura di Alessia Rabbai

Una donna di settantotto anni è stata portata negli uffici del X Distretto Ostia della Polizia di Roma, sospettata di aver accoltellato il compagno ottantunenne. I fatti risalgono alla mattinata di oggi, venerdì 23 luglio e sono avvenuti in via Alessandro Piola Castelli ad Ostia, sul litorale romano. I poliziotti la stanno ascoltando, da quanto emerso finora pare che la donna non abbia accettato la fine della loro relazione e lo avrebbe aggredito, ferendolo con un coltello. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 8.30 quando la donna si è presentata davanti casa del compagno, il quale aveva accettatto l'incontro per parlare con lei. Ma la settantottenne è arrivata armata di coltello e lo ha colpito più volte, per poi scappare. Dal racconto della vittima alle forze dell'ordine è emerso come l'aggressione sarebbe stata solo il culmine di una storia di gelosia e possessione, arrivata dopo alcune settimane durante le quali l'uomo aveva manifestato l'intenzione di allontanarsi. Ma lei non ha accetatto la decisione del compagno, così ha avuto nei suoi confronti atteggiamenti insistenti e lo ha più volte raggiunto sotto casa per citofonargli. Poi, il noto epilogo al quale l'uomo non è riuscito a sottrarsi.

L'anziano ferito ad un braccio, non è grave

Ricevuta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto in soccorso dell'anziano ferito è arrivato il personale sanitario del 112, che lo ha preso in carico e trasportato con l'ambulanza con codice giallo all'ospedale G.B. Grassi di Ostia. Arrivato al pronto soccorso è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Ha riportato una ferita di due centimetri ad un braccio. I poliziotti hanno raggiunto la donna e l'hanno portata in Commissariato, in attesa dell'esito degli accertamenti.