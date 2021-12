Operaio trovato morto con mani e piedi legati: continuano le indagini a Tor Sapienza Continuano le indagini sulla morte dell’operaio di 48 anni, ritrovato in un’intercapedine a Tor Sapienza con mani e piedi legati. Soltanto l’autopsia potrà fornire risposte.

A cura di Beatrice Tominic

Continuano le indagini sulla morte dell'operaio di una ditta edile di 48 anni di origine egiziana, ritrovato in un'intercapedine con le mani e con i piedi legati a Tor Sapienza, dove viveva, in una delle case occupate nel complesso popolare di viale Morandi. Da quanto ha appreso Fanpage.it, si indaga nell'ambito personale dell'operaio: per questa ragione gli inquirenti stanno provando a ricostruire tutte le sue relazioni interpersonali, con amici e familiari. Per avere ulteriori informazioni sulle cause della morte, invece, occorrerà attendere l'esito dell'autopsia prevista fra la giornata di oggi e la mattinata di domani. Il medico legale, infatti, per il momento non ha riscontrato lesioni sul corpo e, proprio per questo, è ancora complicato stabilire come l'uomo sia morto.

La scomparsa del 48enne, la denuncia del fratello e il ritrovamento

La scomparsa dell'uomo è avvenuto nella giornata del 9 dicembre ed è stata denunciata il 12. In quei giorni, in cui non ha avuto contatti con i suoi familiari e non si è mai recato al lavoro, da quanto ha appreso Fanpage.it, suo fratello ha continuato a cercarlo costantemente, anche se pensava si fosse allontanato volontariamente. I due vivevano insieme ad altri coinquilini in una delle case di fortuna occupate in viale Giorgio Morandi, nella zona ad est di Roma da anni. Quando è stato ritrovato il corpo, dopo una decina di giorni dalla data in cui il 48enne era stato visto l'ultima volta, per estrarlo dall'intercapedine sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Ad occuparsi del caso adesso, invece, sono i carabinieri della compagnia di Montesacro.