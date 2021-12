Operaio rimane incastrato con la mano nel macchinario per produrre mascherine Un operaio è rimasto ferito, con la mano incastrata nel macchinario per produrre mascherine in un’azienda di Pomezia. A liberarlo i vigili del fuoco con uno strumento di precisione ed è stato trasportato in ospedale, dove non è in pericolo di vita.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente sul lavoro a Pomezia, dove un operaio stamattina è rimasto incastrato con la mano all'interno di un macchinario utilizzato per produrre mascherine. I fatti risalgono alla mattinata presto di oggi, lunedì 6 dicembre, e si sono verificati nel Comune sul litorale della provincia a Sud di Roma, all'interno di un'azienda in via dei Tamarindi all'altezza del civico 14, che si occupa appunto, della produzione di mascherine. Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono accaduti i fatti erano poco prima delle ore 8 e il dipendente si trovava al lavoro quando, per cause non note e in corso d'accertamento, la sua mano è rimasta incastrata all'interno del macchinario mentre stava operando. A dare l'allarme sono stati i colleghi, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento dei soccorsi. Arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto sono intervenuti i pompieri, con la squadra 22A di Pomezia.

L'operaio incastrato con la mano nel macchinario per produrre mascherine non è in pericolo di vita

I vigili del fuoco sono entrati all'interno dell'azienda e hanno soccorso l'operaio, in sinergia con il personale sanitario. Si sono occupati di accertare che fosse vigile e che stesse bene, per poi intervenire per liberarlo con un apposito strumento di precisione che permettesse l'apertura del macchinario, per estrarre la mano evitando di provocare ulteriori danni oltre a quelli già subiti. Una volta libero, lo hanno consegnato ai paramedici, che si sono adoperati per il trasporto in ospedale. Giunto al pronto soccrso a bordo dell'ambulanza, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso e sono intervenuti sulle ferite causate dalla stretta del macchinario. Da quanto si apprende nonostante il grave incidente l'uomo non si trova in pericolo di vita, ma non è chiaro al momento se abbia riportato lesioni tali da perdere la mano.